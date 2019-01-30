شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب قطر يضم 15 لاعب من 12 جنسية مختلفه والان مع التفاصيل

كتب محمود ياسر وصل منتخب قطر الي نهائي دورى ابطال اسيا و يتبقي له مباراه وحيده امام اليابان يوم الجمعه 2/1 . و بضم المنتخب القطرى 15 لاعب او اكتر من جنسيات اخرى و هم : 1- بيدرو ميجويل كوريا : و هو برتغالي الجنسية 2- سباستيان سوريا : و لدية اورجوانى الجنسية 3-خليفه ابو بكر : جنسيته سنغالي 4- علي اسد الله : جنسيته بحرينى 5-ابراهيم ماجد : جنسيته كويتى 6- ماجد محمد : جنسيته سودانى 7- عمرو بارى : ولد في غينيا 8- محمد مونتارى : ولد في غانا 9-بوعلام خوخى : من الجزائر 10- لويز مارتن : من البرازيل 11- رودريجو تاباتا : من البرازيل 12- ايمن ليكومنت : من فرنسا 13- كريم بوضياف : من فرنسا 14- احمد علاءالدين : من مصر و تم تجنيسه 15- احمد عبد المقصود : من مصر و تم تجنيسه و كان الاهلي يرغب في التعاقد معه لكن تراجع بعد تجنيسه

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