شكرا لقرائتكم خبر عن نادى شالكة يتعاقد مع موهبة مانشستر سيتى والان مع التفاصيل

الخليج 365 - نشر نادى شالكه الألمانى بيان رسمى، اليوم الأربعاء، يفيد بتعاقده مع لاعب مانشستر سيتي الشاب، رابي ماتوندو صاحب ال١٨ عاما.

وأشار البيان أن العقد يمتد حتى صيف 2023، بالإضافة إلى وضع السيتي بندًا فى العقد، يسمح له بإعادة شراء ماتوندو، مقابل 50 مليون يورو.

ولفت ماتندو أنظار الأندية الألمانية عقب مستواه المتميز مع فريق شباب مانشستر سيتي؛ والذى شارك فيه ب١٩ مباراة سجل خلالها 9 أهداف وصنع 5 آخرين.

وتصارعت الأندية بوروسيا، دورتموند وبوروسيا مونشنجلا دباخ وبايرن ميونيخ وريد بول لايبزج على ضم الاعب لصفوفهم، ليأتى شالكة بعد ذلك ويحسم الأمر.

ويلعب ماتوندو في مركز الجناح الأيمن وكذلك الأيسر، وشارك في مباراة دولية وحيدة مع منتخب ويلز الأول.

وتجدر الإشارة أن أندية الدوري الألماني عملت على استقطاب المواهب البريطانية، في الفترة الأخيرة، حيث يتواجد الثنائي الإنجليزي، جادون سانشو وريس نيلسون، في صفوف بوروسيا دورتموند وهوفنهايم، على الترتيب.