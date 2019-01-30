شكرا لقرائتكم خبر عن "ليفربول إيكو" يكشف عن تواطُؤ بينيتيز لإبعاد المان سيتي عن اللقب والان مع التفاصيل

أعرب الإسباني رافا بينيتيز، مدرب فريق نيوكاسل الإنجليزي عن سعادته في تحقيق فريقه الفوز الغير متوقع على مانشستر سيتي في المباراة التي جمعت الفريقين أمس، في الجولة الـ24 من عمر البريمرليج، وانتهت بنتيجة هدفين دون رد.

وكشف موقع ليفربول إيكو اليوم الأربعاء، سر سعادةالمدرب الإسباني التس تتلخص في سببين، أولهما خطف ثلاث نقاط ثمينة وغير متوقعة لفريقه نيوكاسل، بينما السبب الآخر، هو مساعدته لفريقه السابق ليفربول على تعطيل منافسه الرئيسي على صدارة الترتيب، ولقب الدوري هذا الموسم.

وأشار الموقع في تقرير له رصد فيه تصريحات بينيتيز التي أدلى بها عقب نجاحه في قيادة نيوكاسل للفوز على مانشستر سيتي بهدفين لهدف، إلى أن بينيتيز وإن حاول إخفاء مشاعر الفرح في مساعدة ليفربول، لكن جميع أنصار الريدز يعرفون مدى علاقته القوية بكل ما يتعلق بملعب آنفيلد.

وقال بينيتيز عقب المباراة تعليقًا على الأمر: بالطبع أنا قريب دائمًا من ليفربول، لكن في الوقت الحالي، أنا سعيد حقا لفوز نيوكاسل، وهذا هو الشيء الأساسي.

وتابع المدرب الإسباني الذي حفر اسمه في تاريخ ليفربول بقيادة الفريق للقب دوري الأبطال الخامس في تاريخه عام 2005: من المؤكد أن فوز نيوكاسل مهم لليفربول، لكنني لا أريد أن أقلل من احترام جماهير مانشستر سيتي أو النادي.

وعلق ليفربول إيكو بالقول: لا تقلق يا رافا، نعلم جميعًا أنك سعيد من داخلك بهذا الفوز، في إشارة إلى سعادة المدرب الإسباني بالمساهمة في مساعدة ليفربول لإكمال طريقه نحو لقب الدوري الغائب منذ أكثر منذ عقدين.

ورغم الخدمة الرائعة التي قدمها بينيتيز ونيوكاسل لليفربول، يتعين على لاعبي الريدز أن يحققوا الفوز على ليستر سيتي اليوم الأربعاء، ليؤكدوا فارق النقاط السبع بينهم ومانشستر سيتي، بأيديهم، حتى يصبح لفوز نيوكاسل معنى حقيقي بالنسبة لرفاق محمد صلاح.