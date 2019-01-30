شكرا لقرائتكم خبر عن منير الحدادي: لم أري من برشلونة أي أهتمام لذلك طلبت الرحيل والان مع التفاصيل

الخليج 365 - أعرب المهاجم منير الحدادي لاعب برشلونة السابق، وإشبيلية الحالي، عن شعوره بعدم الأهتمام الكافي النادي الكتالوني، لذلك قرر الرحيل.

وفي تصريحات صحفية، قال منير: برشلونة كان يريد تجديد عقدي، لكني كنت أشعر بأن النادي لا يعتمد علي، كانوا يقولون لي سألعب في المستقبل، لكني لم أرى أي إهتمام بالحاضر، لذلك إتخذت قراري بالمغادرة.

وأضاف: عندما يخبرك المدرب أنه لن يتم إستدعائك لمباراة ما، فيمكن أن تفهم ذلك، كنت أذهب إلى عملي بدون قول شيء، في لحظات كهذه كنت أفضل البقاء وحيدًا والتفكير بشكل جيد.

وعن المواجه الحاسمة بين برشلونة وإشبيلية الليلة، أكد أنه يجب أن نذهب إلى المباراة برغبة كبيرة وضاغطين كما فعلنا في مباراة الذهاب، أنا متأكد أن البارسا سيدخل اللقاء ليقاتل على كل شيء، نتمني أن نقد مباراة ممتازة اليوم، وان نخرج بنتيجة إيجابية.

وأوضح: لديهم ليونيل ميسي يستطيع أن يفعل ما يريد على أرض الملعب، يملك قدرات رائعة، هنا في إشبيلية نعلم أن ميسي هو أفضل لاعب في العالم، وأنه لاعب يصنع الفارق في أي وقت.

ويلتقي برشلونة نظيره إشبيلية علي ملعب الكامب نو، في إياب دور الـ 8 من بطولة كأس الملك، وكانت مباراة الذهاب أنتهت بفوز الفريق الأندلسي بهدفين نظيفين.

وكان المهاجم الإسباني الجنسية، المغربي الأصل، رحل إلي إشبيلية خلال الميركاتو الشتوي الحالي، مقابل مليون يورو، بعد رفضه تجديد التعاقد مع برشلونة، الذي ينتهي في صيف 2019.