شكرا لقرائتكم خبر عن حارس إشبيلية يدعو الرب من أجل النجاة من مقصلة ليونيل ميسي والان مع التفاصيل
الخليج 365 - قالت صحيفة الماركا الإسبانية، أن الحارس الشاب خوان سوريانو، الذي يلعب في نادي إشبيلية، يدعو الرب قبل مواجهة ليونيل ميسي لاعب برشلونة.
ويحل إشبيلية ضيفًا علي نظيره برشلونة، في إياب دور الـ 8 من بطولة كاس ملك إسبانيا، اليوم الأربعاء علي ملعب الكامب نو، في العاشرة والنصف مساءًا.
وأوضحت الماركا: سوريانو سيحمي مرمي أبناء الأندلس في مواجهة الليله، ولأول مرة يواجه ليونيل ميسي.
وكان ليونيل ميسي غاب عن المشاركة في ذهاب هذا الدور علي ملعب سانشيز بيزخوان الأربعاء الماضي، في المباراة التي أنتهت بفوز إشبيلية 2-0.
وأبرزت الماركا: أن النجم الأرجنتيني ميسي دك شباك إشبيلية بـ 32 هدفًا خلال مسيرته الكروية، كأكثر نادي يزور شباكه.
ويعد سوريانو صاحب الـ 21 عامًا، حارس إشبيلية في بطولة الكأس، حيث خاض 5 مباريات، ودخل مرماه هدفين فقط، وذلك في دور الـ 16 من أتليتك بلباو بواقع هدف في كل مباراة.
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