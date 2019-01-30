انت الان تتابع مارسيال يجدد تعاقده مع مانشستر يونايتد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد ثروت ٣٠ يناير ٢٠١٩ - ١٢:٣٥ م

ذكرت إذاعة مونت كارلو الفرنسية اليوم الأربعاء، أن الفرنسي أنطوني مارسيال، نجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، توصل إلى اتفاق مع مانشستر يونايتد بشأن تمديد عقده مع الفريق خلال الفترة المقبلة، لمدة 5 سنوات، بحيث ينتهي عقده الجديد في صيف 2024، وذلك بعد الأداء المميز الذى ظهر به اللاعب خلال مبارياته مع الفريق خلال الفترة الماضية، حيث أصبح يعد من أهم لاعبى اليونايتد فى الوقت الحالي، وقالت الإذاعة: "توقيع العقد الرسمي بين اللاعب والنادي لن يطول، ومن المرجح أن يتم قبل يوم الجمعة المقبل".

وفعل نادي مانشستر يونايتد مؤخرًا خيار تمديد عقد اللاعب لعام إضافي، حيث كان عقده السابق ينتهي في صيف عام 2019، قبل التوصل لاتفاق مع اللاعب للبقاء لسنوات إضافية. وتغيب مارسيال عن مباراة الأمس عن مواجهة مانشستر يونايتد أمام بيرنلي، فى المباراة التى جمعت بينهما على ملعب أولد ترافورد في بطولة الدوري الإنجليزي