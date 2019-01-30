انت الان تتابع مارسيال يجدد تعاقده مع مانشستر يونايتد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:أحمد ثروت ٣٠ يناير ٢٠١٩ - ١٢:٣٥ م
ذكرت إذاعة مونت كارلو الفرنسية اليوم الأربعاء، أن الفرنسي أنطوني مارسيال، نجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، توصل إلى اتفاق مع مانشستر يونايتد بشأن تمديد عقده مع الفريق خلال الفترة المقبلة، لمدة 5 سنوات، بحيث ينتهي عقده الجديد في صيف 2024، وذلك بعد الأداء المميز الذى ظهر به اللاعب خلال مبارياته مع الفريق خلال الفترة الماضية، حيث أصبح يعد من أهم لاعبى اليونايتد فى الوقت الحالي، وقالت الإذاعة: "توقيع العقد الرسمي بين اللاعب والنادي لن يطول، ومن المرجح أن يتم قبل يوم الجمعة المقبل".
وفعل نادي مانشستر يونايتد مؤخرًا خيار تمديد عقد اللاعب لعام إضافي، حيث كان عقده السابق ينتهي في صيف عام 2019، قبل التوصل لاتفاق مع اللاعب للبقاء لسنوات إضافية. وتغيب مارسيال عن مباراة الأمس عن مواجهة مانشستر يونايتد أمام بيرنلي، فى المباراة التى جمعت بينهما على ملعب أولد ترافورد في بطولة الدوري الإنجليزي
وفعل نادي مانشستر يونايتد مؤخرًا خيار تمديد عقد اللاعب لعام إضافي، حيث كان عقده السابق ينتهي في صيف عام 2019، قبل التوصل لاتفاق مع اللاعب للبقاء لسنوات إضافية.
وتغيب مارسيال عن مباراة الأمس عن مواجهة مانشستر يونايتد أمام بيرنلي، فى المباراة التى جمعت بينهما على ملعب أولد ترافورد في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، والتى انتهت بالتعادل الإيجابى (2-2)، وذلك بسبب إصابته فى مران الفريق قبل المباراة.
ويحتل مانشستر يونايتد المركز السادس في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 45 نقطة، وذلك بعد أن لعب 24 مباراة فاز في 13 وخسر 5 مباريات وتعادل فى 5، ويقابل اليونايتد فريق ليستر سيتى فى الجولة 25 من البريميرليج يوم الأحد المقبل على ملعب كينج باور.
كانت هذه تفاصيل خبر مارسيال يجدد تعاقده مع مانشستر يونايتد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.