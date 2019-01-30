انت الان تتابع صدمة للزمالك.. حازم إمام مهدد بالإيقاف 8 مباريات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:كريم أحمد ٣٠ يناير ٢٠١٩ - ٠٢:٥١ م

كشف مصدر مسئول باتحاد الكرة، أن حازم إمام مهدد بالإيقاف لفترة تصل إلى 8 مباريات بسبب طرده في لقاء المقاصة أمس بالجولة الـ20 من بطولة الدوري. وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"التحرير" إن حازم إمام "سب الدين" للاعب المقاصة، وإذا ذكر الحكم محمود البنا ذلك في تقريره نصا، فسيتم إيقاف اللاعب فترة لا تقل عن 8 مباريات وهي العقوبة المحددة في اللائحة لهذه المخالفة. وواصل: "أما إذا كتب البنا في تقريره أن اللاعب تلفظ بلفظ خارج أو اعتبره سوء سلوك، فإن الإيقاف قد يتراوح من مبارتين إلى أربع".

كان حازم إمام لاعب الزمالك قد تم طرده خلال مباراة فريقه أمام مصر المقاصة، التي أقيمت مساء أمس الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ20 من مسابقة الدوري الممتاز. وجاء طرد قائد الزمالك بعد أن قام بسب صلاح "ريكو" لاعب فريق مصر المقاصة، أمام سامي هلهل الحكم المساعد الذي قام بدوره وأبلغ محمود البنا حكم اللقاء