انت الان تتابع صدمة للزمالك.. حازم إمام مهدد بالإيقاف 8 مباريات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:كريم أحمد ٣٠ يناير ٢٠١٩ - ٠٢:٥١ م
كشف مصدر مسئول باتحاد الكرة، أن حازم إمام مهدد بالإيقاف لفترة تصل إلى 8 مباريات بسبب طرده في لقاء المقاصة أمس بالجولة الـ20 من بطولة الدوري. وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"التحرير" إن حازم إمام "سب الدين" للاعب المقاصة، وإذا ذكر الحكم محمود البنا ذلك في تقريره نصا، فسيتم إيقاف اللاعب فترة لا تقل عن 8 مباريات وهي العقوبة المحددة في اللائحة لهذه المخالفة. وواصل: "أما إذا كتب البنا في تقريره أن اللاعب تلفظ بلفظ خارج أو اعتبره سوء سلوك، فإن الإيقاف قد يتراوح من مبارتين إلى أربع".
كان حازم إمام لاعب الزمالك قد تم طرده خلال مباراة فريقه أمام مصر المقاصة، التي أقيمت مساء أمس الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ20 من مسابقة الدوري الممتاز. وجاء طرد قائد الزمالك بعد أن قام بسب صلاح "ريكو" لاعب فريق مصر المقاصة، أمام سامي هلهل الحكم المساعد الذي قام بدوره وأبلغ محمود البنا حكم اللقاء
كان حازم إمام لاعب الزمالك قد تم طرده خلال مباراة فريقه أمام مصر المقاصة، التي أقيمت مساء أمس الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ20 من مسابقة الدوري الممتاز.
وجاء طرد قائد الزمالك بعد أن قام بسب صلاح "ريكو" لاعب فريق مصر المقاصة، أمام سامي هلهل الحكم المساعد الذي قام بدوره وأبلغ محمود البنا حكم اللقاء بالواقعة، مما دفع الأخير لطرد اللاعب مباشرة.
وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزًا كبيرًا على نظيره مصر المقاصة بأربعة أهداف مقابل هدف في اللقاء، الذي جمع بينهما مساء أمس على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الـ20 من مسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 45 نقطة يتصدر بها جدول المسابقة، بينما تجمد رصيد الفريق الفيومي عند 30 نقطة في المركز الرابع.
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