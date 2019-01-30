مجدي عبد الغني يرد على تصريحات آل الشيخ وبيان الأهلي

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أصدر الأهلي بيانًا رسميًا للمطالبة بحكام أجانب والاستفسار عن عدم تطبيق تقنية الـ«VAR» في الدوري.. في المقابل هدد تركي آل الشيخ بشكوى الجبلاية للفيفا بسبب مجاملة الأهلي

أكد مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن الجبلاية لم تطبق تقنية الفيديو في الدوري الممتاز حتى الآن نظرًا لأن تكلفة الأجهزة الخاصة بها عالية جدًا. قال عبد الغني لـ"التحرير"، إنه من المفترض أن القرار صدر بناءً على علم مجلس الإدارة بوجود تمويل لتطبيق التقنية لكن هذا لم يحدث. وعن تصريحات تركي آل الشيخ رئيس الاتحاد العربي الخاصة بمجاملة الجبلاية للأهلي قال عبد الغني، إن الأهلي لا علاقة له بالأمر، لأن الزمالك هو الأقرب للدوري بالفعل، موضحًا أنه إذا كان يرغب في شكوى الاتحاد للاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، فهذا حقه.

كان مجلس إدارة النادي الأهلي، قد أصدر بيانا رسميًا، مساء أمس الثلاثاء، يطالب فيه اتحاد الكرة بتعيين حكام أجانب في مباريات فريقه أمام كل من الزمالك وبيراميدز، بالإضافة إلى أنه أعلن عن إرسال إدارة النادي خطابًا للجبلاية للاستفسار عن سبب عدم تطبيق تقنية الفيديو الـ"VAR" حتى الآن. وجاء البيان كالتالي: "أرسلت

كان مجلس إدارة النادي الأهلي، قد أصدر بيانا رسميًا، مساء أمس الثلاثاء، يطالب فيه اتحاد الكرة بتعيين حكام أجانب في مباريات فريقه أمام كل من الزمالك وبيراميدز، بالإضافة إلى أنه أعلن عن إرسال إدارة النادي خطابًا للجبلاية للاستفسار عن سبب عدم تطبيق تقنية الفيديو الـ"VAR" حتى الآن. وجاء البيان كالتالي: "أرسلت إدارة النادي الأهلي خطابًا إلى اتحاد الكرة، تطلب فيه تعيين حكام أجانب لمباراتي الأهلي مع كلٍ من الزمالك وبيراميدز في بطولة الدوري، وأكّدت إدارة الأهلي على أن يكون الحكام من أوروبا، وأصحاب سيرة ذاتية ناصعة في البطولات القارية والعالمية". وأضاف: "أرسلت إدارة النادي خطابا إلى اتحاد الكرة اليوم، تطلب فيه الإفادة عن أسباب عدم تطبيق تقنية «VAR» حتى الآن، على الرغم من تلقي الأهلي خطابا من الاتحاد في أكتوبر الماضي يفيد أن الأخير حريص على تحقيق العدالة الكاملة بين كافة الأندية، وأن هناك حرصا شديدا على تطبيق مبدأ اللعب النظيف وفقا لمبادئ "فيفا"، وأن الـ«VAR»، سيتم العمل به ابتداء من يناير الذي قارب على الانتهاء، ولم تكن هناك أي خطوات إيجابية من جانب الاتحاد في هذا الشأن. وأتم: "كان الأهلي أرسل خطابا إلى اتحاد الكرة في 3/9/2018، يطلب فيه أن يتحمل اتحاد الكرة مسئولياته في تطوير منظومة التحكيم، وتطبيق تقنية «VAR» لمواكبة الكرة العالمية وتحقيق العدالة بين كافة الأندية المتنافسة، بعد الأخطاء التحكيمية الفجّة التي أثّرت على نتائج المباريات بشكل مباشر في ذلك الوقت". في المقابل انتقد المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم ومالك نادي بيراميدز، اتحاد الكرة ولجنة المسابقات برئاسة عامر حسين، بسبب المباريات المؤجلة وسياسة تحديد مواعيد المؤجلات في مسابقة الدوري الممتاز، مشيرًا إلى أنه يأمل أن يتدخل هاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة الجبلاية، لحل هذه الأزمة. وكتب آل الشيخ عبر صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "هل المقصود تفضيل فريق على فريق، من غير المعقول أن ينهي بيراميدز مبارياته مع الأهلي، والأهلي حتى الآن لم يلعب مع الزمالك مباراة الدور الأول.. ما هذه الجدولة؟". وأضاف آل الشيخ: "لم أر جدولا في حياتي في أي دوري كهذا الجدول، تفصيل الجدول لظروف فرق معينة يقتل التنافس، من المفترض أن ينهي كل فريق مبارياته المؤجلة، من الدور الأول قبل البدء في الدور الثاني، ومتى مباراة الكأس؟ لم تحدد حتى الآن". وواصل: "لماذا تنتظرون لمّا تنتهي إصابات الفريق الثاني، وتتأكدون من جاهزيته، ويتم تحديد الموعد، أطلب من أخي الأستاذ هاني أبو ريدة التدخل السريع ومعالجة هذا الخلل الحاصل في الجدولة". وأتم: «لماذا عملوا لينا كأسين ودوريين، واحد يلعب فيه الـ17 فريق وواحد أدوه اللي في بالكم وريحونا! ما يكفي الأشياء اللي بنشوفها في التحكيم! هل الفيفا يرضى بجدولة زي كده؟! إزاي أنا ماعرفش مباريات فريقي من هنا لآخر الموسم بتواريخ محددة وترتيب عادل! عجبي».

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