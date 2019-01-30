الامارات | أخيراً .. العين يختار اللاعب الذي سيرتدي قميص "عموري"

شكرا لقرائتكم خبر عن أخيراً .. العين يختار اللاعب الذي سيرتدي قميص "عموري" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

أعلنت شركة كرة القدم بنادي العين أمس عن تسجيل اللاعب البرتغالي روبين روبيرو في صفوف الفريق بصورة رسمية ليكمل عقد المحترفين الأجانب وليكون بذلك بديلاً للدولي المصري، حسين الشحات الذي انتقل لصفوف فريق الأهلي المصري خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وسيظهر اللاعب البرتغالي مع "الزعيم" بالرقم 10 الذي كان يرتديه نجم الفريق عمر عبدالرحمن "عموري" قبل انتقاله لصفوف فريق الهلال السعودي بداية الموسم الماضي، ومنذ ذلك الوقت بقي الرقم شاغراً ولم يمنحه العين لأي لاعب.

يذكر أن إجراءات انتقال روبيرو لصفوف فريق العين في فترة الانتقالات الصيفية كانت قد تعثرت بسبب ناديه البرتغالي سبورتينغ لشبونة وهو ما حرم اللاعب من المشاركة في كأس العالم للأندية على غرار زميله المالي تونغو حامد دومبي