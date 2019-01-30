شكرا لقرائتكم خبر عن إنبي يزاحم المصري لضم شيكابالا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقدم نادي إنبي بعرض إلى نادي الزمالك لضم محمود عبدالرازق شيكابالا على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية. ويدرس مجلس إدارة النادي العرض المقدم من نادي إنبي، وكذلك عرض المصري البورسعيدي، الذي طلب ضم اللاعب من أجل حسم وجهته خلال الساعات القليلة المقبلة.

كانت هذه تفاصيل خبر إنبي يزاحم المصري لضم شيكابالا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.