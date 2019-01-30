شكرا لقرائتكم خبر عن نيمار يغيب عن باريس سان جيرمان 10 أسابيع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، الأربعاء، أن نجمه البرازيلي نيمار سيبتعد عن الملاعب لعشرة أسابيع بسبب الاصابة في مشط قدمه، وسيغيب بالتالي عن مباراتي الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا ضد مانشستر يونايتد الإنجليزي.

لكن أغلى لاعب في العالم لن يخضع لعملية جراحية، بحسب ما أكد سان جيرمان، كاشفًا بأن نجم برشلونة الإسباني السابق وافق على الخضوع لعلاج لا يستدعي أي جراحة، قد يعيده إلى الملاعب في الوقت المناسب لخوض الدور ربع النهائي لمسابقة دوري الأبطال في حال تأهل النادي الباريسي.

وقال سان جيرمان، في بيان، أنه «بعد تحليل مفصل من قبل المتخصصين، تم التوصل إلى توافق في الآراء حول علاج محافظ (دون جراحة) لإصابة نيمار في المشط الخامس للقدم اليمنى».

وتابع: «بعد اطلاعه على هذه التوصية، وافق المهاجم البرازيلي الدولي لباريس سان جيرمان على هذا البروتوكول. ونتيجة لذلك، من المتوقع أن يعود نيمار إلى الملاعب في غضون 10 أسابيع».

وسبق لمدرب سان جيرمان الألماني توماس توخل القول قبل يومين بأنه «سيكون من الصعب جدًا على نيمار خوض المباراة ضد مانشستر يونايتد» في ذهاب الدور ثمن النهائي يوم 12 فبراير، لكن التأكيد الرسمي جاء، الأربعاء، ليكشف أنه لن يكون قادرًا أيضًا على المشاركة في لقاء الإياب المقرر في 6 مارس المقبل.

وتعرض نيمار للإصابة في مشط القدم خلال مباراة فريقه ضد ستراسبورج، الأربعاء الماضي، وهي الإصابة ذاتها التي أجبرته على الخضوع لعملية جراحية الموسم الماضي وغيابه عن الملاعب لثلاثة أشهر.

وكشف الجهاز الطبي لنادي سان جيرمان في بيان صحفي مقتضب بعد الإصابة مباشرة أن «الفحوص الأولية التي أجريت أظهرت إصابة جديدة في المشط الخامس للقدم. العلاج يتوقف على مدى التطور في الأيام المقبلة».

وفي بيانه، الأربعاء: «يبعث باريس سان جيرمان أقوى رسالة دعم وتشجيع لنيمار جونيور من أجل التغلب على هذه الإصابة، مع الشجاعة والعزيمة التي أظهرها اللاعب دائما».

ويأتي غياب نيمار، الذي سجل 13 هدفا في 13 مباراة خاضها في الدوري هذا الموسم، بعد خسارة سان جيرمان لجهود نجم وسطه الإيطالي ماركو فيراتي الذي أصيب في الكاحل الأيسر أمام جانجان، الأسبوع الماضي. كما يفتقد نادي العاصمة للاعب وسطه أدريان رابيو الذي عاقبه لرفضه تمديد عقده.

وحاول النادي الباريسي تعويض الغيابات بضمه لاعب الوسط الأرجنتيني لياندرو باريديس من زينيت سان بطرسبرج الروسي بموجب عقد لفترة 4 أعوام ونصف العام.

ومن المؤكد أن مشجعي المنتخب البرازيلي قلقون على وضع نجمهم، لاسيما أن المنتخب مدعو لخوض بطولة كوبا أمريكا لمنتخبات أمريكا الجنوبية الصيف المقبل على أرضه، ولهذا السبب سافر مدرب «سيليساو» تيتي إلى العاصمة الباريسية والتقى نيمار، الأحد الماضي، ثم لحق به طبيب المنتخب رودريجو لاسمر، الذي أجرى العملية الجراحية للاعب، العام الماضي، وحضره للعودة إلى الملاعب في الوقت المناسب للتواجد مع بلاده في مونديال روسيا، حيث انتهى مشوار البرازيل في ربع النهائي بعد الخسارة من المنتخب البلجيكي (1-2).