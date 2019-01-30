شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعلن قيد عمرو جمال ورامي ربيعة بالقائمة المحلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إنه تم قيد عمرو جمال ورامي ربيعة في قائمة الفريق المحلية باتحاد الكرة.

وأوضح أن الجهاز الفني عقد جلسة اليوم لمناقشة قائمة الفريق المحلية خلال فترة الانتقالات الشتوية، وتم الاستقرار على قيد جمال وربيعة بالقائمة.

وأشار إلى أن حسم المقاعد المتبقية بالقائمة الأفريقية سوف يتم خلال الساعات المقبلة بعد استكمال دراستها من جانب الجهاز الفني.