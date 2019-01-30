العثور على حطام طائرة إيمليانو سالا

عثر الفريق الخاص المكلف بالبحث عن طائرة اللاعب الأرجنتيني إيمليانو سالا، على بقايا ربما تعود للطائرة التي اختفت منذ الإثنين قبل الماضي.

وقال فريق البحث في بيان رسمي اليوم: "في صباح يوم الإثنين 28 يناير/كانون ثان الماضي، تم إبلاغنا من قبل هيئة التحقيق للسلامة الفرنسية، بأنه تم العثور على جزء من وسادة مقعد في شاطئ شبه جزيرة كوتنتين".

وتابع البيان: "تم العثور على وسادة ثانية في وقت لاحق من ذلك اليوم، ومن الفحص التمهيدي توصلنا إلى أنه من المرجح أن تكون الوسائد من الطائرة المفقودة".

وفُقدت طائرة إيمليانو سالا، مساء يوم الإثنين الموافق 21 يناير/كانون ثان الجاري، أثناء توجه اللاعب من فرنسا إلى ويلز، للانضمام إلى كاريف سيتي.

وكانت السلطات الرسمية أعلنت توقف البحث عن الطائرة المفقودة، لكن عائلة اللاعب استأنفت البحث بعد جمع تبرعات وصلت إلى 300 ألف يورو تقريبًا