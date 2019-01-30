سبب خروج النني من حسابات أوناي إيميري

بات النجم المصري محمد النني، بعيدا عن المشاركة بشكل دائم مع ناديه آرسنال الإنجليزي، تحت قيادة أوناي إيمري المدرب الإسباني .

ولم يستحوذ النني على ثقة إيمري، وبات خيارًا رابعًا في خط وسط آرسنال، بعد الثلاثي ماتيو جوندوزي ولوكاس توريرا وجرانيت تشاكا.

ويستعرض موقع ، أبرز العوامل التي جعلت النني خارج حسابات أوناي إيمري، على النحو التالي:

-قدرات النني

لا شك أن محمد النني يمتلك إمكانيات كبيرة كلاعب وسط ملعب، والدليل إصرار الفرنسي آرسين فينجر، المدرب السابق لآرسنال على ضمه من بازل السويسري.

لكن النني ليس بلاعب الوسط المدافع، الذي يمتلك القدرة على قطع الكرة من الخصم، وتعديل الهجمة المرتدة.

ويحتاج إيمري إلى هذه المواصفات بسبب الاعتماد على الأسلوب الهجومي بشكل متواصل، بدلًا من التمركز الدفاعي، وبالتالي يحتاج إلى وجود لاعب قوي دفاعيًا في وسط الملعب، وهو ما لا يتوفر في النني.

كما أن النني لا يقوم بالدعم الهجومي الكافي مع زملائه، ويكتفي بالتمرير السهل لأقرب لاعب، وهي ميزة للفرعون، من أجل الاستحواذ على الكرة، ولكن لا يحتاجها إيمري، الذي يرغب في اللعب المباشر والسريع على مرمى المنافس.

وعلى سبيل المثال في مباراة كارديف سيتي الماضية، بدأ إيمري بـ 3 لاعبين في وسط الملعب، وهم النني وجوندوزي وتوريرا، من أجل الاستحواذ بشكل أكبر على الكرة، ولكن عندما قرر التقدم للهجوم، كان القرار هو سحب النني.

-مميزات ثلاثي وسط آرسنال

يقوم ثلاثي وسط آرسنال، جوندوزي وتوريرا وتشاكا بالمهام الهجومية والدفاعية التي تطبق تفكير أوناي إيمري داخل المستطيل الأخضر.

حيث أن جوندوزي وتوريرا لديهما القدرة على قطع الكرة وبناء الهجمة مباشرة نحو مرمى الخصم، وليس لمجرد التمرير لأقرب لاعب.

كما أن الثنائي جوندوزي وتوريرا يحظى بقدرة في الدعم الهجومي، سواء بالتسديد القوي من خارج منطقة الجزاء، أو المساندة للخط الأمامي.

أما جرانيت تشاكا لديه أكثر من ميزة بالنسبة لإيمري، حيث بإمكانه اللعب في كافة مراكز وسط الملعب، سواء الارتكاز أو المساند، كما أنه يستطيع اللعب في أكثر من مركز داخل الملعب نفسه، حيث يحتاج إليه إيمري في الكثير من الأحيان، في مركز قلب الدفاع أو الظهير الأيسر