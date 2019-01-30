نجم الزمالك المصري يواجه عقوبة بالإيقاف 8 مباريات.. تعرف على السبب

تنتظر لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عامر حسين، تقرير محمود البنا حكم مواجهة الزمالك ومصر المقاصة، بالدوري العام لتحديد عقوبة حازم إمام لاعب الزمالك، بالفترة المقبلة.

حازم إمام تعرض للطرد مباشرةً في الدقيقة 85 من عمر اللقاء، بقرار من حكم اللقاء بعد تشاوره مع الحكم المساعد لاتخاذ القرار المناسب.

وأكد مسؤولي الاتحاد المصري، أنه المسابقات تنتظر تقرير الحكم لتوقيع العقوبة اللازمة على اللاعب، حيث تشير الأنباء إلى قيام إمام، «بسب الدين»، وهو ما يعرضه للإيقاف لمدة 8 مباريات حسب لوائح الجبلاية، أما في حالة كتابة الحكم في تقريره أن اللاعب تلفظ بلفظ خارج فقط دون توضيح اللفظ، سيتم معاقبته بين مباراتين أو أربع مباريات.

وكان الزمالك حقق الفوز على مصر المقاصة، بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، بالمباراة التي أقيمت مساء أمس ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري المصري الممتاز.