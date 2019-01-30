مدرب الأهلي المصري السابق مرشحًا لخلافة جاريدو بالرجاء المغربي

دخل الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني السابق للنادي الأهلي المصري، دائرة المرشحين لتولي القيادة الفنية لنادي الرجاء البيضاوي المغربي، خلال الفترة المقبلة. وكانت إدارة النادي البيضاوي، قد قررت إقالة المدرب الإسباني خوان كارلوس جاريدو، بسبب نتائج الفريق الباهتة خلال الفترة الأخيرة. تجدر الإشارة إلى أن الأهلى المصري، قد أطاح بالفرنسي كارتيرون، عقب خسارته لنهائي دوري أبطال إفريقيا، على يد الترجي التونسي.

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