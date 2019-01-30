رد حاسم من "كلوب" على اتهام محمد صلاح بادعاء السقوط

وجه المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي الألماني يورجن كلوب، ردًا حاسمًا لمنتقدي النجم المصري محمد صلاح متهمين إياه بادعاء السقوط والتمثيل للحصول على ضربة جزاء، في محاولة للتحايل على الحكام.

وقال "كلوب"، عند سؤاله في المؤتمر الصحفي الذي سبق مباراة ليفربول مع ليستر سيتي، إنه لا يحتاج للحديث مع "صلاح"، في الاتهامات التي وجهت له بادعاء السقوط في مباراة كريستال بالاس، لأنه لم يحصل على ضربة جزاء بالفعل.

وشن الكثيرون انتقادات واسعة، على "صلاح" بعد أن حصل على ضربة جزاء في مباراة ليفربول أمام نيوكاسيل وبرايتون، قبل أن يُتهم مرة أخرى بتمثيل السقوط في مباراة كريستال بالاس، والتي انتهت بفوز الريدز بنتيجة 4 - 3.

وأكد كلوب: "الضربتان أمام نيوكاسل وبرايتون حقيقيتين، أما الحالة الثالثة فإنه لم يحصل على ضربة جزاء وبالتالي لا يوجد داعي للحديث عن الموضوع مع محمد صلاح، لأنه عرف أنه ارتكب خطأ".

وتابع: "لا أريد لأي لاعب السقوط على أرضيه الملعب بدون سبب، وليس علي أن أتكلم مع اللاعبين بشأن أمور واضحة، وصلاح نفسه يعرف ذلك".

ويتصدر ليفربول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 60 نقطة، في حين يأتي ليستر سيتي في المركز العاشر برصيد 31 نقطة.