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أسند الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) مباراة فريق الزمالك وفريق جور ماهيا الكيني, في الجولة الأولى من دور المجموعات للكونفدرالية إلى الحكم الموزمبيقي سيلسو ألفساو, حيث يحل الزمالك ضيفا على الفريق الكيني /الأحد/ المقبل.

وأدار ألفساو مباريات قليلة في بطولتي أفريقيا للأندية .. حيث أدار مباراتين في الموسم الماضي من دوري أبطال إفريقيا, ومباراة في الكونفدرالية عام 2017..

وكان حكما للقاء بوروندي ومالي الذي انتهى بالتعادل بهدف لمثله في تصفيات كأس إفريقيا 2019.

كانت هذه تفاصيل خبر الموزمبيقي “ألفساو” يدير لقاء الزمالك وجورماهيا الكيني بالكونفيدرالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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