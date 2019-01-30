شكرا لقرائتكم محمود الخطيب فى مركز التعليم المدنى بالجزيرة .. أعرف السبب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة منذ قليل، محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ، في مكتبه بمركز التعليم المدني بالجزيرة. تأتى زيارة رئيس النادى الأهلي لوزير الشباب والرياضة، لمناقشة عدد من الملفات الرياضية الهامة الخاصة بالقلعة الحمراء. يذكر أن أشرف صبحى يتواجد فى مركز التعليم المدنى لحضور قرعة دورى مراكز الشباب للصم والبكم.

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