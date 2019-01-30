شكرا لقرائتكم سولاري يرد على جوارديولا: ريال مدريد الأفضل في التاريخ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد المدير الفني لنادي ريال مدريد، سانتياجو سولاري، أن "الملكي" هو النادي "الأفضل في التاريخ"، وذلك رداً على بيب غوارديولا الذي اعتبر أن برشلونة وبايرن ميونخ ويوفنتوس أفضل ثلاثة فرق في العقد الأخير، متجنبا ذكر الميرينجي الذي توج بطلاً لدوري الأبطال الأوروبي أربع مرات في أخر خمس سنوات.

وكان المدرب الحالي لنادي مانشستر سيتي صرح في وقت سابق بأن "يوفنتوس وبايرن وبرشلونة هم أفضل ثلاثة فرق في أوروبا لأنهم يفوزون بالدوري المحلي كل عام، إنهم يفوزون بالكؤوس ومتواجدين في كل موسم. نريد أن نصل إلى هذا المستوى".

وبعدها بأيام، رد سولاري على تصريحات المدرب الكاتالوني معتبراً أن "هذا إغفال متعمد لكننا لن ندخل في جدال بشأن عقد من الزمان في حين أن ريال مدريد هو الأفضل في القرن".

وأضاف في مؤتمره الصحافي اليوم عشية مواجهة جيرونا في إياب ربع نهائي كأس ملك إسبانيا أن الريال "هو الأفضل في التاريخ وهو الأفضل خلال العقد الأخير لأنه لا يمكن أبداً التقليل من شأن أحد، أبداً".