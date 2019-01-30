شكرا لقرائتكم كوت ديفوار توافق على استضافة امم افريقيا 2023 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم "الكاف"، موافقة كوت ديفوار على إستضافة نسخة 2023 من بطولة كأس الأمم الأفريقية بدلاً من نسخة 2021 التي ستقام في الكاميرون.

ذكر الموقع الرسمي للأتحاد الافريقي لكرة القدم "الكاف"، أن رئيس كوت ديفوار الحسن واتارا استقبل أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي، حيث استغل الأخير اللقاء لإستعراض أسباب رغبته في منح كوت ديفوار شرف تنظيم نسخة 2023 من بطولة كأس الامم الافريقية.

وأضاف أن الاجتماع انتهى بموافقة الرئيس الايفواري على تنظيم بلاده لنسخة 2023 من بطولة كأس الأمم الأفريقية، والتنازل رسمياً عن تنظيم نسخة 2021 من المسابقة للكاميرون.

وفي خطاب الموافقة، عبر وزير الرياضة الإيفواري عن الدعم الكامل لحكومة وشعب كوت ديفوار للكاميرون بإسم الأخوة الأفريقية.

وذكر الوزير أن الجهد الكبير والتضحيات التي قدمتها الكاميرون تجعلها تستحق استضافة نسخة 2021.

وقال باولين دانهو وزير الرياضة الايفواري، "تلقيت توجيهات واضحة من رئيس الحكومة بالعمل نحو الوفاء بمتطلبات كأس الأمم الأفريقية 2023، وبجلب السلام لكرة القدم المحلية المنقسمة، وبناء علاقة واضحة ومتفاهمة مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم".