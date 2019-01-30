شكرا لقرائتكم عودة "الحاوى" لتدريبات الزمالك قبل رحلة كينيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عاد أيمن حفني صانع ألعاب الزمالك، للمشاركة فى التدريبات الجماعية اليوم استعدادا لمواجهة جورماهيا الكينى الأحد المقبل ، فى افتتاح مشوار الفريق بدورى المجموعات للكونفدرالية الافريقية .

وشارك أيمن حفنى فى تدريبات الزمالك بعد انتهاء البرنامج الطبي والتأهيلي الذى خضع له خلال الفترة الماضية لتجهيزه للمشاركة فى المباريات خلال المرحلة المقبلة .

كما شارك أحمد مدبولي لاعب الزمالك، في التدريبات الجماعية عقب حصوله علي أذن للغياب خلال الأيام الماضية لارتباطه بأداء امتحانات منتصف العام .

وفاز الزمالك على مصر المقاصة بنتيجة 4 / 1 فى مباراة الجولة الـ 20 لمسابقة الدورى المصرى الممتاز ويستعد الفريق الأبيض للسفر إلى كينيا فجر الجمعة المقبل استعدادا لمواجهة جورماهيا يوم الأحد المقبل في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات بالبطولة الكونفدرالية.

قبل انطلاق مران الزمالك، عقد السويسري كريستيان جروس المدير الفني جلسة مع اللاعبين وجه خلالها التهنئة لهم بعد الفوز الكبير على المقاصة وطالبهم بإغلاق ملف الدوري مؤقتا والتركيز فى الاستعداد لمباراة بطل كينيا المقبلة، لتحقيق نتيجة إيجابية في أولى مباريات دور المجموعات للمنافسة على اللقب الأفريقى.

ويشارك الزمالك فى دور المجموعات بالكونفدرالية ضمن المجموعة الرابعة التى تضم كلا من جورماهيا الكينى ، ونصر حسين داى الجزائرى وبترو أتلتيكو الأنجولى .