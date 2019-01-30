رؤساء الأندية واتحاد القدم.. تاريخ طويل من الشد والجذب

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جدة - بواسطة طلال الحمود - وجدت تغريدات سعود آل سويلم رئيس النصر تجاه قصي الفواز رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم انقساماً في الوسط الرياضي، فالبعض يراها هجوما شخصيا والبعض الآخر يراها انتقاداً للعمل لا يحتمل أي تفسير، لكن تلك الرسائل التي أرسلها رئيس النصر لم تكن الأولى التي يرسلها رئيس نادِ إلى نظيره في اتحاد القدم.

أبرز تصريح تحفظه الذاكرة هو ما أدلى به خالد البلطان رئيس الشباب في عام 2014، عندما انتقد أحمد عيد رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم آنذاك، وهذا ما تسبب بتغريم البلطان 300 ألف ريال وإيقافه عاماً، قبل أن يستأنف وتخفض العقوبة إلى 40 ألف ريال سعودي.

بعده بعام انتقد إبراهيم البلوي رئيس اتحاد جدة السابق في مداخلة هاتفية مع إحدى البرامج التلفزيونية منظومة كرة القدم التي كان يقودها عيد كذلك وتم تغريمه 50 ألف ريال، وفي تلك الفترة الأمير فيصل بن تركي انتقد اتحاد عيد وتمت معاقبته بـ50 ألفاً.

وفي مطلع 2017، ومع اشتعال قضية انتقال عوض خميس لاعب النصر، هدد الأمير فيصل بن تركي رئيس الأخير، اتحاد عادل عزت بتصعيد القضية إلى فيفا، لكن رئيس اتحاد كرة القدم رد حينها بأن اتحاده قوي ولا يهدد.

وتم تغريم الأمير نواف بن سعد رئيس الهلال بدفع 50 ألف ريال بعدما ظهر في لقاء تلفزيوني عندما ردد جملة "نريد دوري بلا شبهات" وهو ما فسر بأنه اتهام لاتحاد القدم، وفعل ناصر الهويدي رئيس الباطن المثل وتلقى عقوبة مالية.