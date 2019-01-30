شكرا لقرائتكم خبر عن مران الزمالك.. انتظام حفنى ومدبولى.. وتهنئة من جروس للفوز على المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتظم أيمن حفنى صانع ألعاب الزمالك، فى التدريبات الجماعية اليوم استعدادا لمواجهة جورماهيا الكينى الأحد المقبل، فى افتتاح مشوار الفريق بدورى المجموعات للكونفدرالية الأفريقية، جاءت مشاركة حفنى فى التدريبات بعد انتهاء الاعب من البرنامج الطبى والتأهيلى الذى وضع له بالفتره الماضية من أجل تجهيزه للمباريات.

وشارك أحمد مدبولى لاعب الفريق، فى التدريبات عقب حصوله على أذن للغياب خلال التدريبات الأخيرة، قبل لقاء المقاصة، بسبب ارتباطه بأداء امتحانات منتصف العام.

وكان الزمالك فاز على المقاصة برباعية مقابل هدف فى مباراة الجولة العشرين، ومن المقرر أن يسافر الفريق إلى كينيا فجر الجمعة المقبل استعدادا للقاء جورماهيا.

فيما عقد السويسرى جروس المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك جلسة مع لاعبى الفريق الأبيض قبل انطلاق مران اليوم، استعدادا للقاء جورماهيا الكينى المقرر لها يوم الأحد المقبل فى الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات بالبطولة الكونفدرالية.

وجه جروس التهنئة للاعبين بعد الفوز الكبير على المقاصة برباعية مقابل هدف وطالب المدير الفني من اللاعبين خلالها إغلاق ملف الدوري مؤقتا والتركيز استعدادا لمباراة بطل كينيا المقبلة، في ظل سعي الفريق الأبيض لتحقيق نتيجة إيجابية في أولى مباريات دور المجموعات من أجل المنافسة على البطولة.

ويتواجد الفريق الابيض في المجموعة الرابعة التي تضم معه كل من جورماهيا الكيني، ونصر حسين داي الجزائري ، وبترو أتلتيكو الأنجولى.