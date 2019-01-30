وزير الشباب والرياضة يستقبل الخطيب فى مركز التعليم المدنى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل دكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة منذ قليل، محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى، فى مكتبه بمركز التعليم المدنى بالجزيرة. من المتوقع، أن يناقش رئيس الأهلى مع وزير الشباب والرياضة، عدد من الملفات الرياضية الخاصة بالقلعة الحمراء. يذكر أن أشرف صبحى يتواجد فى مركز التعليم المدنى لحضور قرعة دورى مراكز الشباب للصم.

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