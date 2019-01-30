تأجيل "بتروجيت ودجلة" 24 ساعة.. ونقل "الاتحاد والمصرى" إلى السويس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، إقامة مباراة بتروجت مع وادى دجلة ضمن الجولة 21 لمسابقة الدورى الممتاز الثالثة عصر الثلاثاء 5 فبراير باستاد السويس الجديد بدلا من الاثنين 4 فبراير. كما قررت اللجنة إقامة مباراة الاتحاد السكندرى مع المصرى فى الجولة نفسها فى الخامسة مساء الاثنين 4 فبراير باستاد الجيش بالسويس بدون جمهور بدلا من استاد الإسماعيلية.

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