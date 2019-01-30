7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأربعاء 30 يناير 2019 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها ، الأهلى يفقد رمضان صبحى أمام سيمبا.. وتأهيل حمدى فتحى ، الزمالك يطبق عقوبة اللائحة على رباعى الإنذارات فى رباعية المقاصة .

غاب رمضان صبحي لاعب الأهلي، عن المران الجماعي للفريق الأحمر اليوم الأربعاء، والمقام على استاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

قرر الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة خافيير أجيرى، إقامة المعسكر الخاص بأمم افريقيا في القاهرة، رافضا فكرة إقامة معسكرات خارجية بعد إقامة البطولة فى مصر.

قرر الجهاز الفني للزمالك، بقيادة السويسري جروس تطبيق لائحة العقوبات علي حازم إمام بعد طرده في مباراة المقاصة الأخيرة في الجولة العشرين للدوري، والتي انتهت بفوز الأبيض بأربعة أهداف مقابل هدف.

يُجرى على لطفى حارس مرمى الأهلى، أشعة على الكتف لتحديد حجم إصابته التي تعرض لها.

أعلن عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، أن تقنية الفيديو "فار" ستطبق في أمم إفريقيا 2019 بداية من دور الثمانية.

تسبب قرار الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" الأخير، بتأجيل انطلاق بطولة أمم أفريقيا أسبوعًا لتبدأ يوم 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين، فى حالة من الارتباك لمسابقة الدورى هذا الموسم، حيث ستنتهى المسابقة نهاية أغسطس المقبل، وليس منتصف أغسطس كما كان محددًا من جانب لجنة المسابقات باتحاد الكرة برئاسة عامر حسين.

رفضت الشركة الراعية الجديدة لملابس منتخب مصر إجراء تعديلات فى قميص المنتخب الوطنى فى السنة الأولى، وأكد مسئولوها لأعضاء اتحاد الكرة أن الشركة هى صاحبة الحق فى وضع التصميم الذى تراه للمنتخبات خلال السنة الأولى، على أن يتم التعديل وفقًا لوجهة نظر الطرفين بداية من السنة الثانية، وهو ما وافق عليه أعضاء الجبلاية.