شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. 4 أهداف يبحث عنها المقاولون فى مواجهة إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى فى السابعة من مساء اليوم فريق المقاولون مع نظيره إنبى فى إطار الجولة العشرون من مسابقة الدورى.

ويسعى فريق المقاولون إلى تحقيق عدة أهداف خلال المباراة منها كسر موجة الهزائم المتتالية للفريق، و القفز للمربع الذهبى ، بالإضافة إلى تحقيق أول فوز لعماد النحاس امام الفريق البترولى.

نرصد أهداف ذئاب الجبل خلال مواجهته امام إنبى..

كسر موجة الهزائم المتتالية

تلقى فريق المقاولون 3 هزائم متتالية ، بالإضافة إلى تعادل ، حيث خسر الفريق امام كلا من الاسماعيلى 2/1 ، و المقاصة 2/1 ، و المصرى 1/0 و تعادل مع النجوم بهدفان لكل فريق .

لذلك سيكون لدى المقاولون حافز قوى لتحقيق الفوز وكسر موجة العزائم المتتالية التى تلاحق الفريق

القفز للمربع الذهبى

يدخل فريق المقاولون لقاء إنبى وهو فى المركز السادس برصيد 27 نقطة ، وحالة الفوز فى لقاء اليوم يقفز الفريق للمركز الرابع حيث يصل رصيده إلى 31 نقطة بع الاهلى الذى يقع ثالثا .

أول فوز للنحاس امام البترول

سبق لعماد النحاس المدير الفنى لفريق المقاولون أن ألتقى مع فريق إنبى فى 5 مواجهات قبل لقاء اليوم ، من خلال اندية مختلفة تولى تدريبها، لم يحقق اى فوز ، حيث خسر فى 4 لقاءات وتعادل فى لقاء ، و حالة الفوز اليوم على إنبى يكون قد حقق الفوز الاول له أمام الفريق البترولى .

وجاءت نتائج النحاس أمام إنبى كالتالى .. مع طنطا فاز انبى 3/1 ، و مع الشرقية خسر بهدف نظيف ، و مع الرجاء خسر بهدفان ، ومع أسوان خسر 3/2 ، و تعادل بهدف ،