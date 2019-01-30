شكرا لقرائتكم خبر عن فلاش باك.. 4 أهداف حصيلة مباراة المصرى وبتروجت الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى بعد قليل فريق بتروجت مع نظيرهالمصرى فى إطار الجولة العشرون من مسابقة الدورى، وقد سبق وألتقى الفريقان بالجولة الثالثة من مسابقة الدورى ، وبالتحديد يوم 14 اغسطس الماضى، وقد انتهت المباراة بالتعادل الإيجابى بهدفين لكل فريق.
أحرز الاهداف كلا من اسلام عيسى هدفان للمصرى ، و محمد فييرا و شيمليس بيكلى للفريق البترولى.
ويحتل المصرى البورسعيدى المركز الحادى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 22 نقطة بينما يقع بتروجت فى المركز الأخير برصيد 15 نقطة.
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