شكرا لقرائتكم خبر عن فلاش باك.. 4 أهداف حصيلة مباراة المصرى وبتروجت الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى بعد قليل فريق بتروجت مع نظيرهالمصرى فى إطار الجولة العشرون من مسابقة الدورى، وقد سبق وألتقى الفريقان بالجولة الثالثة من مسابقة الدورى ، وبالتحديد يوم 14 اغسطس الماضى، وقد انتهت المباراة بالتعادل الإيجابى بهدفين لكل فريق.

أحرز الاهداف كلا من اسلام عيسى هدفان للمصرى ، و محمد فييرا و شيمليس بيكلى للفريق البترولى.

ويحتل المصرى البورسعيدى المركز الحادى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 22 نقطة بينما يقع بتروجت فى المركز الأخير برصيد 15 نقطة.