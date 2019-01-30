شكرا لقرائتكم خبر عن تغييرات جذرية فى تشكيلة بتروجت أمام المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجرى مؤمن سليمان المدير الفنى لبتروجت تعييرات جذرية فى تشكيلة الفريق أمام المصرى فى المباراة المقررة بينهما باستاد السويس بعد قليل فى الجولة العشرين. من المقرر أن يستعين سليمان ببعض الصفقات الشتوية حيث من المتوقع أن يشارك ثلاثى بيراميدز اسلام صيام وحماده طلبه وأحمد عفيفى فى التشكيلة الأساسية بجانب المهاجم الفرنسى كرلس فى ظل رغبة المدير الفنى فى خطف الثلاث نقاط للهروب من شبح الهبوط خاصة وأنه يقبع فى المركز الأخير برصيد ١٥ نقطة.

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