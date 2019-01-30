شكرا لقرائتكم خبر عن تعثر مفاوضات الزمالك والمصرى فى صفقة شيكابالا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعثرت مفاوضات المصرى مع إدارة الزمالك بشأن الحصول على خدمات محمود عبدالرازق "شيكابالا" خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

يأتى تعثر مفاوضات المصرى مع الزمالك فى ظل اتفاقهم من قبل مع اللاعب على منحه 2 مليون جنيه في حال انضمامه حتى نهاية الموسم، بخلاف تحمل المصرى قيمة فسخ عقد الفهد الأسمر مع ناديه أبولون اليونانى المقدرة بـ 20 ألف يورو وجاءت طلبات الزمالك بشأن الصفقة لتعثر اتمامها.

وكان النادى البورسعيدى يسعى للحصول على خدمات شيكابالا لمدة موسم ونصف على سبيل الإعارة، بناء على طلب إيهاب جلال الذي أبدى رغبته بانضمام "شيكابالا" للمصرى خلال الفترة الحالية، فى إطار خطة تدعيم الفريق ببعض العناصر الجديدة.