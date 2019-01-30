شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيلة بتروجت أمام المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مؤمن سليمان المدير الفنى لبتروجت تشكيلة فريقه التى ستخوض لقاء المصرى بعد قليل فى الجولة العشرين للدورى باستاد السويس

وجاءت التشكيلة على النحو التالى..

محمد ابوالنجا ( بونجا ) ، حسام حسن ، مؤمن ابراهيم ، محمود صلاح ، احمد عفيفي ، محمد فييرا ،احمد سالم صافي ،حميد ماو ، كريس جادي ، حماده طلبه ،اسلام صيام

ويحتل المصرى البورسعيدى المركز الحادى عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 22 نقطة بعد أن لعب 18 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى 10 وخسر 4 مواجهات وسجل لاعبوه 20 هدفًا وتلقت شباكه 23 هدفًا وما زالت لديه مباراتان مؤجلتان فيما يقبع بتروجت فى المركز الأخير برصيد 15 نقطة بعد أن لعب 19 مباراة فاز فى 2 وتعادل فى 9 وخسر 8 لقاءات وسجل لاعبوه 17 هدفًا وتلقت شباكه 25 هدفًا وما زال لديه مباراة مؤجلة .