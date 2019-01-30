شكرا لقرائتكم خبر عن صورة.. الترسانة يتعاقد مع هداف النجم الساحلى السابق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاقد نادى الترسانة مع الغانى رزاق بوبكر لمدة سنتين ونصف فى صفقة انتقال حر خلال الميركاتو الشتوى الحالى ليختتم بذلك الشواكيش ملف التدعيمات الشتوية. يذكر أن رزاق لعب لأندية هارتس اوف اوك الغانى والنجم الساحلى التونسى والخرطوم السودانى. وقد حضر اللاعب اليوم لمقر النادى بميت عقبة بصحبة وكيله وقام بالتوقيع على العقود فى حضور شريف شعبان المدير الادارى للترسانة.

11

كانت هذه تفاصيل خبر صورة.. الترسانة يتعاقد مع هداف النجم الساحلى السابق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.