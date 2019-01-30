شكرا لقرائتكم خبر عن فلاش باك.. إنبى يفوز على المقاولون بثنائية فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع دقات السابعة يلتقى فريق إنبى مع نظيره المقاولون فى إطار الجولة العشرون من مسابقة الدورى، باستاد الجبل الأخضر.

وقد سبق وألتقى الفريقان خلال الموسم الجارى، وبالتحديد يوم 24 أغسطس الماضى، فى الجولة الخامسة من المسابقة المحلية، وانتهت المباراة 2/1 للفريق البترولى .

أحرز الأهداف كلا من مارشال ومحمد شيكا لإنبى ، بينما سجل هدف الذئاب طاهر محمد طاهر