شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب العين الإماراتى ينضم للمنتخب الأوليمبى بعد المشاركة أمام ريال مدريد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأوليمبى بقيادة شوقى غريب على ضم اللاعب يحيى نادر الشريف المحترف بنادى العين الإماراتى. شارك الشريف فى مباريات نادى العين الأخيرة فى كأس العالم للأندية أبرزها أمام ريال مدريد وريفير بليت الأرجنتينى والترجى التونسى وظهر بمستوى جيد فى مركز "المساك". يستعد منتخب مصر الأوليمبى بقيادة غريب لبطولة الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر فى نوفمبر المقبل والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.

كانت هذه تفاصيل خبر لاعب العين الإماراتى ينضم للمنتخب الأوليمبى بعد المشاركة أمام ريال مدريد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.