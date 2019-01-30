شكرا لقرائتكم خبر عن السنغالى ماجيتى نداى حكم مباراة مصر والنجير يدير لقاء الأهلى وسيمبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسند الاتحاد الإفريقى لكرة القدم، إدارة مباراة الأهلى وسيمبا المقرر لها السبت المقبل باستاد برج العرب فى الجولة الثالثة من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا إلى الحكم السنغالى ماجيتى نداى. وسبق للحكم السنغالى إدارة مباراة منتخب مصر أمام النيجر والتى فاز بها الفراعنة 6 / 0 فى اللقاء الذى أقيم 8 سبتمبر فى الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا والتى صعد لها الفراعنة رسمياً مع المنتخب التونسى. كما أدار نداى مباراة النادى المصرى أمام اتحاد الجزائر والتى فاز بها الفريق البورسعيدى 1 / 0، ولكن تقدم مجلس إدارة المصرى بشكوى رسمية ضد الحكم السنغالى بسبب القرارات العكسية وأيضاً عدم احتساب هدف صحيح لمهاجم الفريق أحمد جمعة. ويتصدر الأهلى ترتيب المجموعة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا برصيد 4 نقاط بعد الفوز على فيتا كلوب بطل الكونغو الديموقراطية ثم التعادل مع شبيبة الساورة الجزائرى بالجزائر.

كانت هذه تفاصيل خبر السنغالى ماجيتى نداى حكم مباراة مصر والنجير يدير لقاء الأهلى وسيمبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.