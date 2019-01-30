قبل الفرصة الذهبية.. "كلوب" ينفجر مدافعا عن "صلاح".. ويكشف عن خطأ اعترف به الفرعون

كتب: ضياء السقا

دافع يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، عن نجمه محمد صلاح، رافضا اتهامه بادعاء التمثيل وخداع الحكام من أجل الحصول على ركلات جزاء.

وتحدثت وسائل إعلام بريطانية عن اتهامات موجهة لصلاح بالتحايل على الحكام، بعد سقوطه داخل المنطقة للحصول على ركلة جديدة أمام كريستال بالاس، الجولة الماضية، لكن الحكم جوناثان موس رفض احتساب الخطأ.

وقال كلوب فى تصريحات قبل مواجهة ليستر سيتي: "جميع ركلات الجزاء التي تم احتسابها لصلاح كانت صحيحة، لماذا يتعامل الناس مع تلك الركلات الصحيحة وكأن اللاعب تحايل من أجل الحصول عليها.. لماذا يحدث ذلك؟، هل تريدون مشاهدة قطرات الدماء وهي تتساقط من مو من أجل احتساب ركلة الجزاء".

وأضاف المدرب الألماني: "صلاح اعترف بالخطأ بعدما ادعى السقوط أمام كريستال بالاس، إلا أنني ليس بحاجة للحديث معه لأنه أدرك خطأه، وكان هذا الموقف هو الأول من دون الحصول على ركلة جزاء، ولكن جميع المواقف أمام نيوكاسل، أرسنال وبرايتون، لن نتحدث عنها لأنها ركلة جزاء".

وتسائل: "هل تحدث أي شخص عن فاردي؟ بعدما أخفق في محاولته للحصول على ركلة جزاء أمام ساوثامبتون، لقد قفز آنذاك، هل جيمي شخص سيء بسبب هذا الأمر؟ لا أقول الآن إنه يغطس وهذا موقف آخر، في هذا الموقف والمدافع خلفك قد تشعر بشيء ولا تعلم إذا كان عليك السقوط".

وحصل صلاح على أربع ركلات جزاء لليفربول في آخر خمس مباريات بالدوري، ويتصدر الفرعون قائمة الهدافين بـ16 هدفا، بفارق هدف عن أوباميانج مهاجم أرسنال.

وأمام ليفربول فرصة ذهبية الليلة لزيادة فارق النقاط لـ7 مع منافسة المباشر مانشستر سيتي، الذي خسر من نيوكاسل يونايتد، بهدفين لهدف، في حال فوز الريدز على ليستر سيتي.

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