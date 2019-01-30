مصدر: المصري يقرر تجميد المفاوضات مع الزمالك لاستعارة شيكابالا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:
قرر مسؤولو نادي المصري البورسعيدي، تجميد المفاوضات مع إدارة نادي الزمالك بشأن الحصول على خدمات محمود عبد الرازق "شيكابالا" خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
وكشف مصدر من داخل نادي الزمالك، في تصريحات خاصة لمصراوي، أن المفاوضات توقفت بسبب المطالب المالية من جانب إدارة القلعة البيضاء.
وأضاف المصدر، أن إدارة المصري اتفقت على منح شيكابالا 2 مليون جنيه حتى نهاية الموسم بخلاف تحمل النادي البورسعيدي قيمة فسخ عقد صاحب الـ32 عامًا والمقدر بـ20 ألف يورو لصالح أبولون اليوناني.
وكان نادي المصري حاول الحصول على خدمات شيكابالا على سبيل الإعارة لمدة موسم ونصف بناء على طلب إيهاب جلال المدير الفني للفريق البورسعيدي.
جدير بالذكر أن شيكابالا انتقل إلى صفوف أبولون اليوناني في الصيف الماضي على سبيل الإعارة وحتى نهاية الموسم الحالي.
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