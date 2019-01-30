الأهلي يعلن قيد الثنائي في قائمته المحلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إنه تم قيد الثنائي رامي ربيعة وعمرو جمال في القائمة المحلية، على أن يتم حسم مقعدي إفريقيا يوم الخميس.

وأضاف عبد الحفيظ من خلال تصريحات لـ"الخليج 365" اليوم الأربعاء، أنه تم قيد الثنائي رامي ربيعة والمهاجم عمرو جمال في القائمة المحلية.

وكان الثنائي على قائمة الانتظار وسط أنباء عن احتمالية الرحيل، قبل أن يحسم المدرب مارتن لاسارتي أموره بالإبقاء على الثنائي.

وفي سياق متصل قال سيد عبد الحفيظ، إن تقرر حسم مقعدي إفريقيا يوم الخميس من خلال المدير الفني للفريق.

ويتبقى للأهلي مقعدين شاغرين في القائمة الإفريقية وقررت الإدارة الفنية عدم التعجل في حسم هذا الملف.

ومن المقرر أن يتم غلق باب القيد الإفريقي والمحلي بنهاية يناير 2019.