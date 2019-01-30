مجاهد: اتحاد الكرة متهم بـ3 أشياء.. الأهلي والزمالك وبيراميدز أبطالهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

قال أحمد مجاهد عضو اتحاد الكرة المصري، والمتحدث الرسمي لمجلس الجبلاية، إن أعضاء مجلسه أصبحوا متهمين بثلاثة أشياء خلال الآونة الأخيرة وهيّ الخوف من رئيس الزمالك ومجاملة الأهلي وبيراميدز من حيث القيد.

مجاهد أضاف خلال تصريحات عبر إذاعة "أون سبورت" اليوم الأربعاء :"الفترة الماضية اتحاد الكرة كان يتعرض للهجوم بسبب الأهلي والزمالك والآن أصبح بوجود بيراميدز نتعرض للهجوم بسبب الثلاثي".

وعن طلب إدارة بيراميدز بضرورة خوض جميع الأندية مبارياتها المؤجلة، رد مجاهد :"قبل بداية الموسم جلسنا مع جميع الأندية، وأكدنا أن هذه النسخة ستكون صعبة على الجميع".

وواصل :"مسؤول اقترح بأن تقام الدوري على مجموعتين إلا أننا رفضنا هذا الاقتراح لأننا لا نرغب للعودة للخلف، ولهذا أطالب جميع الأندية في التفكير بالمصلحة العامة".

وأنهى :"اتحاد الكرة يقف على مسافة واحدة مع جميع الأندية، ولابد أن نعترف أن هذه النسخة من بطولة الدوري ليس الأمثل لكننا يجب أن نعترف أننا نتعرض لضغوطات من حيث تنظيم وإقامة المباريات".