شارابوفا تنسحب من بطولة سانت بطرسبرغ

قررت لاعبة التنس الحسناء الروسية ​ماريا شارابوفا​ الانسحاب من ​بطولة سان بطرسبرغ الدولية​ وذلك بسبب الاصابة، رغم تخطيها الأسترالية داريا غافريلوفا، بنتيجة مجموعتين دون رد، وذلك قبل الاستعداد لمواجهة ​داريا كاستاكينا​ في الدور الثاني.

وقالت شارابوفا: “قدومي إلى تلك المدينة الرائعة للمرة الأولى في حياتي، أمر لا يصدق، كنت متوترة للغاية خلال اللقاء الأول، وأنا أرغب في خوض بعض المباريات الاستعراضية في روسيا العام المقبل، وأرغب في اللعب من أجل أسرتي، كما أحلم بمواجهة المخضرمة إيلينا فيسنينا في الفترة المقبلة”.