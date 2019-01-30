محاكمة التركي أردا توران بتهمة الاعتداء على مغني في ملهى ليلي

بدأت اليوم الأربعاء، في إسطنبول محاكمة لاعب كرة القدم التركي أردا توران بتهمة اعتدائه على المغني بيركاي شاهين في ملهى ليلي.

ويواجه لاعب باشاكشهر التركي المعار من برشلونة الإسباني جرائم “التحرش الجنسي”، و”إحداث إصابات متعمدة تسببت في كسر بالعظام” و”إطلاق النار من سلاح ناري مما أحدث فزعاً وزعرا” وحيازة أسلحة بدون ترخيص.

ووفقا للائحة الاتهام، فإن الشجار وقع بعدما اقترب اللاعب من زوجة المغني، أوزليم ادا، بشكل بدا انه يتحرش بها، بحسب قناة (إن تي في).

ويقول المغني إن توران قال لزوجته “أنت جميلة جداً، لو لم تكوني متزوجة، لما تركتك”.

ونفى توران هذه الرواية في الجلسة الأولى للمحاكمة وأشار إلى أنه اصطدم فقط بالمرأة في الملهى الذي يعج بالناس واعتذر لها.

وفي جميع الأحوال وقع شجار بين أردا والمغني شاهين وانتهى بكسر أنف الأخير مما اضطره للذهاب إلى مستشفى هو وزوجته.

وحضر اللاعب إلى المستشفى للاعتذار إلى شاهين وقدم له مسدس وقال له “أطلق النار علي لو كنت تريد ذلك”.

واتفقت روايتهما على أن شاهين أخذ منه السلاح وطلب منه الرحيل بكلمات نابية، وأن أردا أخذ السلاح وأطلق الرصاص على الأرض مما أحدث ضجة في المستشفى، ولكن لم يسقط مصابين وانتهى الامر بحفظ دعاوى “التهديد” التي قدمها بعض الحضور.

وأكد المغني أن أردا أطلق النار بشكل متعمد، في حين يؤكد اللاعب أنه كان بشكل عرضي.

وأشار المغني إلى أنه لم يود في البداية أن يرفع دعوى ضد اللاعب ولكنه اضطر لذلك لأنه تم تداول شائعات حول زوجته.

ونفى توران أن يكون قد ارتكب أي جريم، ولكنه اعترف بأنه لم يكن من الصحيح الذهاب للمستشفى بمسدس.

وقال المغني إنه سيسحب الدعوى لو اعترف توران بخطأة وطلب الاعتذار، وقال إنه لا يريد أن يقضي اللاعب ولو “ساعة” في السجن.

وحددت المحكمة تاريخ 19 يونيو (حزيران) للجلسة القادمة.