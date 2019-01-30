أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، على أن مسئولو النادي قاموا بإنهاء إجراءات قيد الثنائي عمرو جمال ورامي ربيعة لاعبا الفريق الأحمر في القائمة المحلية. وأضاف عبد الحفيظ بأن غدا الخميس سيحسم المقعدين الشاغرين في القائمة الإفريقية للفريق.

كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي يقيد عمرو جمال وربيعة في القائمة المحلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوا سبورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.