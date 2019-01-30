سان جيرمان يخطف دي ليخت من براثن برشلونة

أكدت تقارير صحافية اليوم الأربعاء أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم لن يدخر جهداً للحصول على خدمات اللاعب الهولندي ماتايس دي ليخت، خاصة بعد أن أخفق في التعاقد مع مواطنه فرينكي دي يونغ، المنضم حديثاً لصفوف برشلونة الإسباني.

وأشارت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية إلى أن النادي الفرنسي يقوم بجهود حثيثة للتعاقد مع دي ليخت في أسرع وقت، إذ ينافسه في هذا الصدد النادي الكاتالوني أيضاً الذي يأمل في خطف اللاعب، كما سبق وأن أنهى بنجاح صفقة دي يونغ هذا الأسبوع.

وكان دي يونغ أقرب إلى الانضمام لصفوف باريس سان جيرمان خلال الفترة الماضية، ولكن برشلونة تمكن من خطف اللاعب في اللحظات الأخيرة، ولذلك يحاول النادي الباريسي تفادي هذا المصير مع صفقة دي ليخت.

وكان دي يونغ أشار بالحديث إلى زميله في المنتخب الهولندي خلال مؤتمر تقديمه لوسائل الإعلام كلاعب جديد في برشلونة، إذ قال: “أشعر بالراحة، الآن جاء الدور على دي ليخت”.

يذكر أن العديد من الأندية الكبرى في أوروبا تسعى خلف التعاقد مع نجم وسط أياكس أمستردام الهولندي، دي ليخت (19 عاماً)، يأتي على رأسهم بايرن ميونخ الألماني ويوفنتوس الإيطالي ومانشستر سيتي الإنجليزي، بالإضافة إلى باريس سان جيرمان وبرشلونة.

وقالت صحيفة دي تيليغراف الهولندية أنه رغم تنافس العديد من الأندية الكبيرة في “القارة العجوز” على ضم دي ليخت لصفوفها، يظل باريس سان جيرمان هو الأقرب بعد أن خسر صراعه مع برشلونة في صفقة دي يونغ.