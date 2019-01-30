مانشستر يونايتد يحكم قبضته على مارسيال

أكدت تقارير إعلامية بريطانية اليوم الأربعاء أن اللاعب الفرنسي أنتوني مارسيال لن يرحل عن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، بعد أن قرر تجديد تعاقده معه لمدة خمس سنوات مقبلة.

وكشفت صحية ديلي ميل البريطانية أن وكيل أعمال المهاجم الفرنسي توصل لصيغة نهائية للتعاقد الجديد مع إدارة مانشستر يونايتد، إذ من المقرر أن يتم التوقيع على العقد هذا الأسبوع.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن التعاقد الجديد لمارسيال مع مانشستر يونايتد سيمتد حتى 2024.

وسجل مارسيال 46 هدفاً بقميص مانشستر يونايتد في 161 مباراة لعبها مع الفريق منذ انضمامه له في سبتمبر (أيلول) 2015 مقابل 36 مليون جنيه إسترليني.

وكان مارسيال أحد اللاعبين القلائل الذين تألقوا تحت قيادة المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد، جوزيه مورينيو، قبل إقالته في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

ونجح مارسيال هذا الموسم في هز شباك الأندية الكبرى في الكرة الإنجليزية، مثل تشيلسي ومانشستر سيتي.