بالفيديو.. محمد صلاح يسعي لتأكيد صدارته لسباق الهدافين أمام ليسترسيتي

كتبت- سارة جاب الله

يتصدر محمد صلاح لاعب ليفربول قائمة هدافي الدوري الإنجليزي حتي الأن، حيث يأمل نجم المنتخب الوطني في حصد لقب الهداف هذا الموسم للمرة الثانية علي التوالي، وينتظر عشاق اللاعب الإستمرار في التسجيل في مباراة اليوم أمام ليسترسيتي في لقاء اليوم

للاقتراب من حصد لقب الهداف .

وأحرز الفرعون المصري ستة عشر هدفاً هذا الموسم وينافسه أوباميانج لاعب أرسنال صاحب الخمسة عشر هدف ويغيب عن المنافسة هاري كين صاحب الأربعة عشر هدف بسبب الإصابة

ورفع محمد صلاح رصيده إلى 50 هدفا بشكل عام فى الدورى الإنجليزى الممتاز وأصبح رابع أسرع لاعب فى تاريخ المسابقة يصل لهذا الرقم المميز حيث خاض 72 مباراة فقط فى المسابقة .

مع الذكر توج محمد صلاح بهداف الدوري الإنجليزي لعام 2017 برصيد 32 هدفاً ليكون أول لاعب مصري يحرز هذا اللقب .