الاتحاد السكندري يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة المصري

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استأنف فريق الاتحاد السكندرى تدريباته اليوم الأربعاء، على ملعب أحد فنادق برج العرب، بعد الراحة السلبية التى حصل عليها أمس الثلاثاء عقب خسارته أمام الدراويش بهدفين للاشيء.
ويستعد الاتحاد لمواجهة المصرى البورسعيدى المقررلها الاثنين المقبل، بالإسكندرية ضمن لقاءات الجولة 21 من بطولة الدورى.
ويسعي الجهاز الفنى بقيادة، حلمى طولان إلى علاج الأخطاء الدفاعية التى وقع فيها
ويحتل الاتحاد المركز السابع عشر وقبل الأخير بجدول الترتيب العام، بعد خوضه مبارياته كاملة بواقع 20 مباراة بدورى هذا الموسم.
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