الاتحاد السكندري يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة المصري

فريق الاتحاد السكندري "أرشيفية"

الاسكندرية- احمد فاروق

استأنف فريق الاتحاد السكندرى تدريباته اليوم الأربعاء، على ملعب أحد فنادق برج العرب، بعد الراحة السلبية التى حصل عليها أمس الثلاثاء عقب خسارته أمام الدراويش بهدفين للاشيء.

ويستعد الاتحاد لمواجهة المصرى البورسعيدى المقرر

لها الاثنين المقبل، بالإسكندرية ضمن لقاءات الجولة 21 من بطولة الدورى.

ويسعي الجهاز الفنى بقيادة، حلمى طولان إلى علاج الأخطاء الدفاعية التى وقع فيها

لاعبو الاتحاد خلال مباراة النادى الإسماعيلى التى كما يحاول إخراجهم من حالة النفسية السيئة التي انتابتهم بعد الخسارة وتراجع ترتيب الفريق بجدول الدورى.

ويحتل الاتحاد المركز السابع عشر وقبل الأخير بجدول الترتيب العام، بعد خوضه مبارياته كاملة بواقع 20 مباراة بدورى هذا الموسم.