اتجاه جديد في اتحاد الكرة لصعود أول وثاني مجموعات القسم الثالث

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أكد عدد من المحللين الرياضيين وجود اتجاه جديد داخل اتحاد الكرة المصري خاص بشكل دوري الدرجة الثالثة للموسم الجديد فيما يتعلق بالصعود لدورة الترقي، حيث سيصعد أول وثاني مجموعات القسم الثالث للترقي وصعود 12 ناديا للقسم الثاني على أن يكون الموسم القادم 3 مجموعات تتضمن كل مجموعة 14 ناديا.
وكان اتحاد الكرة المصري قد أعلن مسبقا عن شكل دوري الدرجة الثالثة على أن يضم 171 ناديًا مقسمًا إلى 14 مجموعة، 4 مجموعات لأندية الصعيد، 5 مجموعات لأندية القاهرة والقناة، 5 مجموعات لأندية بحري، ويصعد أصحاب المركز الأول من المجموعات الأولى والثانية والثالثة والرابعة، ويقام
ويصعد أصحاب المركز الأول من المجموعات الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة “الغربية” والتاسعة، ليقام بينهم دوري من دورين يصعد صاحب المركز الأول لدوري القسم الثاني موسم 2018/2019، كما يصعد الأول من المجموعات العاشرة والحادي عشر والثانية عشر والثالثة عشر والرابعة عشر، ويقام بينهم دوري من دورين يصعد الأول إلى القسم الثاني.
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