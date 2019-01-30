نادي الشرطة العراقي يرفض بيع مهند علي ليوفنتوس

رفض نادي الشرطة العراقي بيع لاعبه الشاب المتألق مهند علي "ميمي" مهاجم منتخب العراق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية وتمسكهم باللاعب حتى نهاية الموسم.

وكان قد لفت مهند علي "ميمي" انتباه الأندية الأوروبية والعربية بعد المستويات الرائعة التي قد قدمها اللاعب خلال بطولة آسيا ٢٠١٩، المقامة بالإمارات، وسجل هدفين خلال أربع مباريات.

وقال النادي العراقي في بيان له إن النادي أعلن رفضه لجميع العروض المقدمة للاعب صاحب الـ١٨ عامًا لتمسكهم به وعدم تقابل الشروط المالية مع متطلبات النادي.

كما أكد النادي على وجود عرض قد قدمت بصورة رسمية من قبل أندية، يوفنتوس الإيطالي والعين الإماراتي وبنفيكا البرتغالي وجالاتاسراي التركي وجينك البلجيكي وآيك

اثينا اليوناني.

وجاء بيان نادي الشرطة العراقي كالتالي:

"أعلنت إدارة النادي في بيان رسمي عن غض النظر عن فكرة التخلي عن خدمات اللاعب مهند علي في الفترة الحالية ويبقى اللاعب في صفوف الفريق حتى نهاية الموسم الحالي وحينها يتم دراسة مستقبله الاحترافي سواء البقاء الى نهاية عقده او اختيار عقد مناسب .

سبب عدم قبول أي عقد من العقود التي وردت الى النادي جاء لكون ان جميع تلك العقود لم تكن بالقيمة المالية التي تليق بالنادي واللاعب الذي يطمح الى ان يخوض تجربة

احترافية على اعلى مستوى .

وكذب النادي ما تم تناوله في وسائل الاعلام المختلفة بخصوص تقديم بعض الأندية عروض بمبالغ مالية كبيرة وصلت الى الستة مليون دولار وشدد على ان العروض المالية لم تكن ملبية للطموح التي تليق بالمستويات الكبيرة التي يقدمها اللاعب .

وبينت أن الإدارة تباحثت في جميع العقود المقدمة ومدى فائدتها للاعب او النادي وتم اتخاذ قرار بإبقاء اللاعب حتى نهاية الموسم الحالي الذي نطمح خلاله الى الوصول الى منصات التتويج وان الادارة مؤمنة بان مهند علي سيكون له دور كبير في تحقيق حلم الجماهير

واشار الى ان العقود التي قدمت بصورة رسمية الى النادي كانت من قبل أندية العين الإماراتي وبنفيكا البرتغالي وغلطا سراي وجنك البلجيكي وآيك اثينا اليوناني ويوفنتوس الإيطالي".

الجدير بالذكر أن مدرب الفريق هو المونتينجري نيبوشا مدرب نادي الزمالك السابق.