مدرب زيزو السابق بالبرتغال يعلق لـ"الوفد" على انتقال اللاعب للزمالك

فى تصريحات خاصة لـ"الوفد" قال تياجو أوليفيرا المدرب المساعد لنادى موريرينسى البرتغالى السابق الذى كان يلعب له أحمد السيد زيزو قبل الانتقال للزمالك وشهد فترته منذ البداية حتى تألقه، أن هذه الصفقة جيدة ومفيدة لنادي الزمالك وأضاف "لا أعرف مستوىالدورى المصرى لكن زيزو لاعب جيد وكذلك أعتقد أنه نادي الزمالك نادٍ جيد وتابع قائلًا "لكن إذا كانت لدي اللاعب الفرصة مستقبلًا للعب في أوروبا فهذا أفضل لمسيرته، بالتوفيق له".
وأشاد المدرب بقدرات اللاعب قائلًا "لديه ثقة بالنفس كبيرة و يلعب بدون خوف، وأضاف "هو يحب التحسن والعمل أكثر للتعلم أنه لاعب جيد".
الجدير بالذكر أن نادي الزمالك قد أعلن منذ أيام بشكل رسمي تعاقده مع أحمد سيد "زيزو" صانع ألعاب نادي موريرينسي البرتغالي.
ووقع اللاعب على عقود انضمامه لـ الزمالك لمدة 3 مواسم ونصف.
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